星野源と超高級トヨタ車歌手で俳優の星野源さんが2026年6月13日、国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026（MAJ 2026）」に登場しました。星野さんは白い車両から姿を見せ、カメラに囲まれながらレッドカーペットを歩きました。一体どのようなクルマから登場したのでしょうか。映っていたのは、トヨタのセダン「センチュリー GRMN」です。【画像】超カッコイイ！ 「星野源」×「超高級トヨタ車」を画像で見る！セ