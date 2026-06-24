実妹で女優のイ・ハウムさんと登場高尺スカイドームで21日に行われた、韓国プロ野球（KBO）のキウム-ロッテ戦の始球式に、韓国の人気多国籍アイドルグループ「TWICE」のジヒョさんが登場した。白のブラトップとおへそが見えるスタイルで豪快な1投を披露し、「あまりに美しい」「最強美人」と世界中のファンを虜にした。ジヒョさんは実妹で女優のイ・ハウムさんと始球式に姿を見せた。ともにキウムのホームユニホームを着用し、