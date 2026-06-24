6月24日の近畿地方は南部から雨が降り出し、中部は昼前後、北部も夕方には広く雨になるでしょう。夜は、中部と南部では雷を伴って激しい雨の降る所がある見込みです。 （降水確率）降水確率です。南部ほど、午後ほど確率が高い傾向で、午前は10%から80%くらい、午後は50%から90%くらいです。午後は各地で雨になりますので、お出かけの際は雨具を忘れずにお持ちください。 （予想気温）日中の最高気温は、22度から26度くらいでし