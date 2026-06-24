タレントの“みちょぱ”こと池田美優（27）が21日、パーソナリティーを務めるニッポン放送『#みちょパラ』（毎週日曜後10：30）に出演。“親友”と公言するモデルでタレント・藤田ニコル（28）の生まれたばかりの長女に会いに出かけたことを報告した。【写真】「にこるんのママ姿に感動」「泣いちゃった」第1子となる娘とニコルの“親子2ショット”みちょぱは現在、第1子を妊娠中。ニコルは一足早く、5月1日に第1子となる女