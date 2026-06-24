ベルギーを公式訪問中の天皇皇后両陛下は、国王夫妻主催の晩さん会に臨み、陛下がおことばを述べられました。天皇皇后両陛下は、現地時間の23日夜、ブリュッセル北西部にある「ラーケン宮」で、フィリップ国王・マチルド王妃夫妻主催の晩さん会に出席されました。天皇陛下はホワイトタイに燕尾服、皇后さまはロングドレスにティアラ着用でそれぞれ勲章を身につけて臨まれました。両陛下と国王夫妻はひとりずつ紹介を受け、にこやか