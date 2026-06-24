◇インターリーグドジャース―ツインズ（2026年6月23日ミネアポリス）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（54）が23日（日本時間24日）、敵地でのツインズ戦前に報道陣に対応し、前日の同戦での負傷を受け、スタメンを外れたタッカー、ラッシングの状態について説明した。前日の試合で「腰のけいれん」を発症し、途中交代したタッカーについて指揮官は「今日は出場できない。状態は良くなっているけど、今夜は欠場だ」と