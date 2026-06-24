ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は２４日、韓国でサッカー北中米Ｗ杯決勝トーナメント中継が無くなるピンチとなっていることを報じた。総合司会の安住紳一郎アナウンサーは「放映権料は正しく発表されるわけではないので、ビジネスの中での秘密なので、うわさでしか私も知らないのですが」と前置き。そして「日本はどうやら３００億円とか３５０億円と言われ、大変な高額。韓国はどうやら２００億