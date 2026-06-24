日本代表は、北中米Ｗ杯１次リーグ第３戦スウェーデン戦（２５日・米ダラス）に向け、ベースキャンプ地のナッシュビルで大部分を非公開にした練習を行った。チュニジア戦では日本代表でのＷ杯最年長ゴール（３３歳）を決めたＭＦ伊東純也が、自身にまつわる“フェイクニュース”を否定する一幕があった。ＳＮＳ上では、伊東がセブン―イレブンの制服を着て働く画像が出回り、「セブンでバイトしていたのか」などと苦労人として