◆米大リーグブルージェイズ―アストロズ（２３日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が、本拠のアストロズ戦に「４番・三塁」でスタメン出場し７回にこの日初安打すると、バーショが２ランを放って同点となった。この日２四球＆１安打で２試合連続の３出塁となっている。岡本は３回無死一塁でアルテューベの痛烈なゴロをうまくすくい上げて二塁送球。併殺を完成させるとテレビ