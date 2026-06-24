レジェンド・小池里奈が表紙＆巻頭初登場！モテすぎて話題の永尾まりや、白河れい、「超Z世代スタイル」野村るな、蓬莱舞の写真集アザーカット掲載の『FLASH』は6月23日(火)発売 小池里奈、デビュー22周年のレジェンドが『FLASH』で魅せた妖艶 芸能界デビュー22周年を迎えた小池里奈が、6月23日発売の『FLASH』で自身初となる表紙と巻頭グラビアを飾った。 小池里奈(C)光文社/週刊FLASH