グリップでは形よりも握りの強さが大事！ 形より大事な握りの強さ、グリップは氣の通り道である 初心者に対するゴルフレッスンで、最初に教えるのがクラブの握り方、グリップではないでしょうか。ゴルフはクラブという道具を、いかに思いどおりに使いこなせるかを競うスポーツと見ることもて