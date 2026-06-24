シャフトをしならせる最大のコツとは 胸郭は左に動いても肩は開かない シャフトのしなりによって戻ってきたクラブヘッドは、さらに加速していかなければなりません。加速するためには、体が開いてしまっていてはダメで、体を開かずに振ればクラブがどんどん加速します。この体が開かない動作を作る