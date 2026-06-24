経営の神様・稲盛和夫の「知られざる苦悩と闘い」 「動機善なりや、私心なかりしか」。第二電電（現KDDI）創業時に稲盛和夫が自らに問い続けたこの言葉は、彼の利他の精神を象徴している。 「経営の神様」は京セラやKDDIを世界的企業に育て上げ、日本航空（JAL）を奇跡の復活へ導いたことで知られる。だが、本書が描くのは華麗な成功譚ではない。カリスマの「知られざる苦悩と闘い」である。約30年にわたり側近として仕えた著