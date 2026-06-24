今日24日(水)は西日本を中心に発達した雨雲がかかるでしょう。九州は北部で非常に激しい雨が降り、昼過ぎにかけては線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。四国も午後は局地的に非常に激しい雨が降りそうです。近畿や東海も夜は激しい雨や雷雨となるでしょう。九州北部で線状降水帯が発生か今日24日(水)は九州南部に延びる前線が次第に北上する見込みです。前線に向かって暖かく湿った空気が流