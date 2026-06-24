【豪州】 消費者物価指数（5月）10:30 予想4.3%前回4.2%（前年比) 予想-0.4%前回0.4%（前月比) 予想3.5%前回3.4%（トリム平均・前年比) 予想0.3%前回0.3%（トリム平均・前月比) 【ユーロ圏】 ドイツIfo景況感指数（6月）17:00 予想85.5前回84.9（Ifo景況感指数) 【米国】 MBA住宅ローン申請指数（06/13 - 06/19）20:00 予想N/A前回-3.8%（前週比) 経常収支（20