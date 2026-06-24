朝のドル円は１６１．５０円台での推移、介入警戒と地合いの強さの綱引き＝東京為替 朝のドル円は１６１．５０円台での推移。昨日はロンドン午前に１６１．７０円台から１６１．２８円まで急落する場面が見られるなど、上値から売りが出る場面があるものの、すぐに戻す展開が見られる。 USDJPY161.55