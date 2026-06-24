舞台女優でレースクイーン、グラビアアイドルとしても活動する早川みゆき（29）が24日までに自身のインスタグラムを更新。美くびれ“丸出し”ショットを公開した。「福島行った時の〜〜！」とつづり、ショート丈のトップス＆デニム姿で“美くびれ”をあらわにしているショットをアップ。ハッシュタグで「スレンダー」「レースクイーン」「rq」「くびれ作り」「腹筋女子」と添えた。この投稿にフォロワーらからは「全部可愛