◇ア・リーグブルージェイズ−アストロズ（2026年6月23日トロント）勢いが止まらない!ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が23日（日本時間24日）、本拠地でのアストロズ戦に「4番・三塁」で先発出場。2−4の7回無死先頭打者第4打席で、デロスサントスが投じた94マイル（約151.3キロ）の直球をバットを軽く合わせて右前打とした。これで3戦連続安打となった。そしてその快打から1死後にバーショが同点右越え2ラン。短