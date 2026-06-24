今回は、離婚して元義母に反撃したら、その数日後に元夫が泣きながら電話してきたエピソードを紹介します。離婚してせいせいしていたけど…「私のやることをことごとくけなし、『掃除もまともにできないの？30点』『料理は10点』と点数化してくるモラハラ義母が大嫌いでした。夫もモラハラがひどいし、義母の肩を持つばかりで辛かったです。そこで結婚から数年後、離婚して夫と義母に慰謝料を請求しました。ただ義母に対してはそ