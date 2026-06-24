グループリーグ第2戦のチュニジア戦(○4-0)にダブルボランチの一角としてフル出場し、4-0大勝の中で強烈な存在感を放った日本代表MF田中碧(リーズ)が25日のスウェーデン戦に向け、大いに意気込んだ。シュートへの意欲について聞かれ、「まずはチームが勝つため。あとは5枚の相手なので自分がミドルを振っていくというのはすごく大事だと思う」と力強く語った。チュニジア戦では中盤の底で90分間にわたって高い守備強度を維持し