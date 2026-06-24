20日のチュニジア戦(○4-0)でW杯初ゴールを含む2得点を記録した日本代表FW上田綺世(フェイエノールト)は「プレーはしやすいですね。一つ肩の力が抜けたのもある」と率直に語った。前回のカタールW杯はグループリーグ第2戦のコスタリカ戦に先発出場したが、得点に絡めず前半で交代。チームも0-1で敗れ、それ以降の戦いで上田に出番はなかった。同じW杯第2戦で決めた2ゴール。チームの勝利にも貢献し、「達成感はあった。4年前と