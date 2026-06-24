日本代表が誇る対人型センターバックが大物2トップとの対決に燃えている。DF渡辺剛(フェイエノールト)はグループリーグ第3節スウェーデン戦を2日後に控えて報道陣の取材に応じ、FWアレクサンデル・イサク(リバプール)とFWビクトル・ギェケレシュ(アーセナル)への警戒を口にしつつ、組織力での完封を誓った。グループリーグ第3節で対戦するスウェーデンは今大会を3-5-2のシステムで戦っており、プレミアリーグ屈指の能力を持つ