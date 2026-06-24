ポートランド・トレイルブレイザーズが、新たな指揮官としてマイカ・ノリを迎えることになった。6月24日（現地時間23日）、『ESPN』や『The Athletic』などの現地メディアが報じている。報道によると、ノリは1年契約に加え、その後2シーズン分のチームオプションが付帯する契約を締結したという。 現在52歳のノリは2021年からミネソタ・ティンバーウルブズでリードアシスタントコ