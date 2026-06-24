フランスサッカー連盟(FFF)は23日、ディディエ・デシャン監督がグループリーグ最終節のノルウェー代表戦を欠場すると発表した。母が亡くなったことを受けて一時帰国するためだとしている。指揮官が不在の間はギ・ステファンコーチが監督代行を担当する。ノルウェー戦は両チームがグループリーグ突破を決めている状況で迎える試合。フランスは引き分け以上で首位通過となり、敗れるとノルウェーが首位通過となる。FFFは「この