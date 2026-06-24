[6.23 L組第2節 イングランド 0-0 ガーナ]北中米ワールドカップは23日にL組第2節を行い、イングランド代表対ガーナ代表はスコアレスドローに終わった。イングランドがゲームを支配した一方、ガーナは速攻から決定機を作った一戦は両者が勝ち点1を獲得し、揃って勝ち点を4とした。初戦を勝利したチーム同士の一戦はイングランドがボールを握る展開となった。だが、ガーナの集中した守備で目立った決定機はないまま時間が経過す