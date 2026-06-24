[6.24 北中米W杯グループリーグ第2節](トロント)※08:00開始<出場メンバー>[パナマ]先発GK 22 オルランド モスケーラDF 2 セサール ブラックマンDF 3 ホセ コルドバDF 13 ジオヴァニー ラモスDF 16 アンドレス・アンドラーデDF 23 ミゲル・ムリージョMF 6 クリスティアン マルティネスMF 7 プーマMF 11 エドガル バルセナスMF 14 カルロス ハーヴェイFW 17 ホセ ファハルド控えGK 1 ルイス メヒアGK 12 セサール サムディオD