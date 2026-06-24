24日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比480円安の6万9290円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 75463.35円ボリンジャーバンド3σ 72650.90円ボリンジャーバンド2σ 70956.00円5日移動平均 69838.45円ボリンジャーバンド1σ 69788.38円23日日経平均株価現物終値 69290.00円24日夜間取引終値 68920.00円一目均衡表・転換線 6