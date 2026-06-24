24日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比11ポイント安の3983ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 4169.30ポイントボリンジャーバンド3σ 4095.99ポイントボリンジャーバンド2σ 4046.90ポイント5日移動平均 4022.69ポイントボリンジャーバンド1σ 3990.38ポイント23日TOPIX現物終値 3987.25ポイント一目均衡表・転換線 3983