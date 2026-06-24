24日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比10ポイント安の688ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 906.38ポイントボリンジャーバンド3σ 856.84ポイントボリンジャーバンド2σ 807.30ポイントボリンジャーバンド1σ 792.50ポイント一目均衡表・先行スパン1（雲上限） 765.36ポイント75日移動平均 762.00ポ