神奈川県川崎市の工業地帯にある白石運河に、長年放置されているものがある。その姿はまるで「座礁した海賊船」で、以前から一部が水没し大きく傾いたまま放置され、その異様な光景はSNSでも話題となっていた。【映像】放置された“海賊船”の船内の様子川崎市民は「去年1回見に来て、すでにあの傾いた状態でした。1回この橋にもぶつかったみたい。台風の影響で多分来ちゃった。それをTwitter（X）で見ました」と証言する。