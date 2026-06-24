気象台は、24日午前7時30分に、レベル３土砂災害警報を上天草市に発表しました。天草・芦北地方では、土砂災害に警戒してください。【土砂災害警報（発表中）】■熊本市●レベル２土砂災害注意報■八代市西部●レベル２土砂災害注意報■八代市東部●レベル２土砂災害注意報■人吉市●レベル２土砂災害注意報■荒尾市●レベル２土砂災害注意報■水俣市●レベル２土砂災害注意報■玉名市●レベル２土砂災害注意報■山鹿市●レベル２