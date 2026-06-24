紳士服大手の夏商戦が本格化してきた。「冷感」「吸水速乾」など機能性の高い夏服の品ぞろえを強化しているほか、東京都の「着用解禁」が話題となったビジネス用のハーフパンツを投入する動きもある。クールビズの浸透で、スーツ需要が落ち込む中、新たな「夏服コーデ」の提案で、売り上げ確保を図る。（岩崎祐也）お試し商品青山商事が展開する「洋服の青山リンクスウメダ店」（大阪市北区）で今月、店舗入り口の目立つ位置