タレントの三上悠亜（32）が24日までに自身のインスタグラムを更新。“おへそ丸出し”のディズニー・ショットを公開した。ブルーのハートマークの絵文字とともに、リボンカチューシャに白のノースリーブトップス、デニム姿の“おへそ丸出し”ショットをアップした。この投稿にフォロワーらからは「めっちゃ可愛い」「可愛すぎです」「ゆあちゃんとディズニー行きたい！」「可愛いの天才癒されます」「天使すぎます」「デム