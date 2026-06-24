JR山手線は駒込駅での人身事故の影響で、内回りの運転を見合わせています。【映像】JR山手線内回り、人身事故で運転見合わせこの影響で、湘南新宿ラインも、新宿駅から北の運転を見合わせています。JR東日本によりますと、運転再開は午前7時半ごろを見込んでいるということです。（ANNニュース）