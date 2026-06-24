「たしかに俺、たぶん結構やっちゃったよね」お笑いコンビ・くりぃむしちゅーの有田哲平が、19日に更新されたYouTubeチャンネル『有田脳』で、占い師・細木数子さんとのエピソードを語った。有田哲平○有田哲平は「相当失礼なこと言っていた」動画では、くりぃむしちゅーと細木さんが共演したTBS系番組『ズバリ言うわよ!』で総合演出を務めた坂田栄治氏と対談。有田は、細木さんと相方・上田晋也のやり取りとして、「うちの相方は