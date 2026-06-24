4年前にも同様の投稿サッカー北中米ワールドカップ（W杯）を戦う日本代表は25日（日本時間26日）に1次リーグF組最終戦でスウェーデンと戦う。同戦のNHK中継で解説を担当する元日本代表MF本田圭佑が自身のXを更新。4年前を想起させる5文字とともに1枚の写真を投稿し、ファンの間で大喜利が始まっている。本田は日本時間23日の午後9時過ぎに1枚の写真を公開。奇抜なTシャツを着た本田が目を見開いてカメラを凝視している。文面に