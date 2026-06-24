ディーン・フジオカが主演するドラマ『LOVED ONE』（フジテレビ系／毎週水曜22時）より、メインキャスト陣のクランクアップの様子が公開された。【写真】『LOVED ONE』ディーン・フジオカらメインキャストのクランクアップ完全オリジナル作品の本作は、日本社会が抱える“死因不明”という闇に真正面から切り込み、“遺された痕跡”を手がかりに、隠された真実とその人が生きた証を解き明かしていく法医学ヒューマンミステリー