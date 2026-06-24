現在開催中の2026FIFAワールドカップ（以下、W杯）北中米大会。強豪オランダと引き分け、チュニジアには4‐0で快勝するなど、悲願の初優勝に向けて世界と戦っているサッカー日本代表選手たちの影には内助の功あり！今回は現役の代表選手から歴代選手まで、サムライブルーを支えてきた芸能人妻たちにフォーカスしていこう。【写真】平愛梨、真野恵里菜、佐藤ありさ…サッカー歴代日本代表選手たちを支える芸能人妻＜フォトギャ