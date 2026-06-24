女優の福本莉子が２４日までに自身のＳＮＳを更新。サッカー北中米Ｗ杯の日本・チュニジア戦を現地観戦した様子を公開した。福本はインスタグラムに「ワールドカップの思い出第一弾！目の前で最高の試合が見れて一生の思い出になりました！」とつづると、ユニホーム姿を披露した。この投稿にファンからは「莉子ちゃん、めっちゃ可愛い」「現地で楽しめたんだね〜」「サッカー経験者でしたよね？」「一緒に見たい」「羨まし〜