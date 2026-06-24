歌手の中山圭以子が21日、自身のインスタグラムを更新。亡くなった父への思いをつづった。 【写真】肩を抱くやさしい表情在りし日の父との忘れられない瞬間 中山は「父の日に想う。 父が天国へ旅立って18年。 月日の経つのは早い。」と記した。中山の父、佐竹明夫さんはTBS系「水戸黄門」に出演するなど、テレビや映画、舞台などで活躍した俳優。芸能界入りのきっかけも父と出演したフジテレビ系「オールスター