漫才師のオール巨人(74)が23日、自身のX(旧ツイッター)を更新。お腹の激痛で検査をし、入院と手術をしていたことを明かした。 【写真】見たことない異常な血液値激痛も納得 巨人は「実は17日の夜から腹の激痛」で近くの病院で検査していたことを明かし、「次の朝 病院から『血液の数値が異常です』で即吹田市民に入院」と入院していたことを知らせた。診断結果は「急性膵炎でした」と記し、「次の日手術！今回