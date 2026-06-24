女優のしゅはまはるみ(51)が23日、自身のX(旧ツイッター)で結婚を発表した。お相手は映像制作を手がける「PUNK.社」代表の髙野輝次氏。 【写真】ホントだ！自然と口角上がってる幸せ伝わる姿 しゅはまは「結婚のご報告」と題し文書を公開。「昨年末に結婚相談所への登録をお伝えしましてこの半年、51歳という年齢であらためて『ひとりの方と人生を共にする約束』に真剣に向き合ってまいりました」と明かし、「