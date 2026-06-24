日本大2年・矢越幹都4月に開幕した大学サッカーリーグ戦。プロ内定選手、これからプロを目指す選手、そして大学という新たなステージに移行した選手たちが全国各地で激闘を繰り広げる。ここでは大学サッカーのステージで躍動する選手たちをピックアップしていく。今回は日本大で異彩を放つ攻撃的なセントラルMFの矢越幹都について。178センチのサイズと両足の滑らかなボールタッチから繰り出されるドライブはまさに一級品だ。