オランダ戦で見えたスウェーデンのウィークとストロング日本代表は現地時間6月25日、北中米ワールドカップ（W杯）グループステージ第3戦でスウェーデンと対戦する。スウェーデンは第2戦でオランダに1-5で敗れたが、スコアほど力の差があったわけではない。シュート数は17対11、枠内シュートも10対7とむしろ上回っており、前線のタレント力は日本にとっても大きな脅威となる。ただし、オランダ戦では組織面の課題も明確に表れてお