遠藤はW杯メンバーから離脱し、代表引退も表明イングランド・プレミアリーグのリバプールに所属する日本代表MF遠藤航は、北中米ワールドカップ（W杯）メンバーから離脱した直後、代表からの引退を決断した。英紙「リバプール・エコー」は現地時間6月21日、この出来事を受けた今後のクラブでの立ち位置について考察し、「リバプールでのキャリアには少なくとも希望の光がある」と指摘している。遠藤は2月、今季のプレミアリーグ