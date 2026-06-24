死闘の最中のまさかイタリア選手の肩にクッキリと残っていた証拠1930年の創設から、これまで数々のドラマや信じがたいハプニングを生み出してきたFIFAワールドカップ（W杯）。4年に一度、国の威信を懸けて激突する祭典で起きた衝撃の出来事を振り返る「W杯事件簿」の今回は、2014年ブラジル大会でウルグアイ代表のエースが見せた、サッカーの試合中とは到底思えない前代未聞の「噛みつき事件」を振り返る。事件の舞台となっ