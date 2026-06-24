米国とイランの終戦合意により不安定な停戦状態が続いていたレバノン南部戦線で、イスラエル軍の発砲による死傷者が相次ぎ、緊張が再び高まっている。23日（現地時間）、海外メディアと現地メディアによると、この日午前、レバノン南部ナバティエ・アルファウカ地域で発砲事件が発生し、2人が死亡、2人が負傷した。レバノン国営通信（NNA）は当時、道路整備作業を行っていたブルドーザーの周辺にいた男性4人が、イスラエル軍の機関