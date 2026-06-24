韓国証券市場のモルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル（MSCI）先進国（DM）指数編入は実現しなかった。MSCIが23日に公開した2026年年次市場分類結果によると、韓国証券市場は先進国指数観察対象国（ウォッチリスト）に含まれなかった。域外外国為替市場でウォンの両替が依然として限定的という理由だ。MSCIは「（韓国市場に関連して提起された）長い間の懸念を解消するために韓国の市場当局が発表した措置を認める