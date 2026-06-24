『100日後に英語がものになる 1日10分 ネイティブ英語書き写し』（ブレット・リンゼイ 著／井上麻衣 訳）語学学習において、最初は意欲的に始めても途中で挫折してしまうことは少なくない。本書は音読やリスニングも組み合わせ、1日10分、100日間にわたりネイティブ英語を書き写す学習書だ。楽しみながら英語に浸れて、無理なく続けられると支持を集めている。著者は「海外留学試験のゴッドファーザー」とも呼ばれる