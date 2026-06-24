スポーツ専門局「ESPN」電子版が、ヤンキースのジャズ・チザム内野手（28）の“キャンディー騒動”を紹介している。話題となったのは22日（日本時間23日）のタイガース戦。チザムは5回の守備につく際、緑色のペロペロキャンディーを口にくわえたままグラウンドに立った。守備機会はなかったものの、その様子は中継映像にも映り、試合後にアーロン・ブーン監督の耳にも入った。ブーン監督はポッドキャスト番組で、「腹が立つ